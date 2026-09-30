Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalanıp merkezlere gönderildi

Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalanıp merkezlere gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerince 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 11 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'nde yakalanan 7 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA