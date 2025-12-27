Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Kırklareli'nde ise 2 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili birimlere teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, denetimlerinde Kofçaz ilçesinde 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

