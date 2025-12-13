Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde 14 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilirken, Kırklareli'nde de 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkezlere sevk edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, denetimlerinde 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

