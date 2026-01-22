Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de 9, Kırklareli'nde ise 5 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu

''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu

''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest