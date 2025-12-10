Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Edirne'de 8 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'nde ise 6 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel