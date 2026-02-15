Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de 8 düzensiz göçmen denetimlerde yakalanırken, Kırklareli'nde de 4 düzensiz göçmen Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tespit edildi. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
