Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 8 düzensiz göçmen denetimlerde yakalanırken, Kırklareli'nde de 4 düzensiz göçmen Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tespit edildi. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
