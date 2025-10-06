Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde de jandarma ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
