Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de 8, Kırklareli'nde ise 3 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili göç idaresine gönderildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
