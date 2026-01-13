Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçleri, düzenledikleri denetimlerde toplam 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Edirne'de 6, Kırklareli'nde ise 5 göçmen tespit edilerek, ilgili müdürlüklere teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

