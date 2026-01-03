Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de 7, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, denetimlerinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
