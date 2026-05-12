Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli için 'şiddetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne'nin kuzeyi (Edirne merkez, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa) ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

