Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne ve Kırklareli'deki denetimlerde toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de kent genelindeki denetimlerde 16, Kırklareli'nde ise 6 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalananlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 6 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde gol şov! Villarreal'in 17 dakikada gururuyla oynadılar

İlk 17 dakikada rakiplerine 4 gol attılar!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt

İşsizlik Sigortası ile ilgili iddiaya yanıtı net: 1 kuruşumuz dahi yok
Esenyurt'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Son anda böyle yakalandı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor!

Gülen Gözler'in küçük Hasret'ini şimdi görenler tanıyamıyor!
Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak

Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosunu işte böyle açıklayacak

ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi

Hem ABD tarihine geçti hem de 24 yıl sonra partisine eyaleti getirdi

Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç

ABD seçimlerinde tarihi sonuç! Trump'ın kalesi el değiştirdi