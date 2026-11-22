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Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ilçesinin kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Milli Mücadele'nin kahramanlık ve fedakarlık ruhuyla bağımsızlığına kavuşan Süloğlu'nun kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Sezer, Süloğlulu vatandaşların 22 Kasım Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA