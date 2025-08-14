Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'ni Ziyaret Etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, TOKİ tarafından yapılan Söğütlük Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Meriç Nehri kenarındaki projede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan, İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde yürütülen çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu.
Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, talep ve önerileri de dinledi.
