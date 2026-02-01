Haberler

Edirne Valisi Sezer, Osmanlıspor'un yardımlaşma programına katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Osmanlıspor'un düzenlediği yardımlaşma ve dayanışma programına katılarak kulüp yönetimi ve sporcularla bir araya geldi. Sezer'e programda 22 numaralı Osmanlıspor forması hediye edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'ncisi düzenlenen programa katılan Sezer, kulübün yönetim kurulu üyeleri, sporcuları ve Osmanlı köyü sakinleri ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
