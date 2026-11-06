Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Valisi Yunus Sezer, Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini gezdi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek atölyeleri gezdi. Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve atölye çalışanlarıyla sohbet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Enstitü bünyesindeki atölyeleri gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Atölyelerde gerçekleştirilen faaliyetleri inceleyen Sezer, çalışanlarla sohbet etti.

Kaynak: AA
Sinem Kobal davete eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katıldı! Nedeni belli oldu

Sinem Kobal geceye yalnız geldi! Kenan bakın neredeymiş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında51

Nereden nereye! İbretlik bir hikaye
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Anaokulu öğretmeni keşfetmişti! 10 yaşındaki Talha, Berlin'deki olimpiyattan 2 altın madalyayla döndü

Öğretmeni anaokulunda keşfetti! Talha, Berlin'den 2 altınla döndü
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklama

21 yıllık faili meçhul çözüldü! 5 ilde baskın, 5 tutuklama
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti