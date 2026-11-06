Edirne Valisi Yunus Sezer, Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini gezdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek atölyeleri gezdi. Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve atölye çalışanlarıyla sohbet etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.
Enstitü bünyesindeki atölyeleri gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Atölyelerde gerçekleştirilen faaliyetleri inceleyen Sezer, çalışanlarla sohbet etti.
Kaynak: AA