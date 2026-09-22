Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurtuluş Mahallesi'nde sorunlara çözüm için talimat verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mahalle Buluşmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi sakinleriyle buluştu. Sezer, asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı taleplerini dinleyip ilgili kurum müdürlerine sorunların en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Kurtuluş Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Sezer, mahallede yürütülen çalışmalar ve Valiliğin hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Mahalle Muhtarı Nurcan Uzel ve vatandaşların başta asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı olmak üzere talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Sezer, ilgili kurum müdürlerine sorunların en kısa sürede giderilmesi yönünde talimat verdi.

Kaynak: AA
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
Edirne'de yavru tilki bisikletçinin kaskını kapıp kaçtı, sahibi yetişemedi

İzleyenler yapay zeka sandı! Şehre inen tilki kapkaç yaptı
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

İşte Necip Uysal'ın yeni mesleği
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Kırıkkale'de aranan hükümlü, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla gizli bölmede yakalandı

"Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
Trump 'Görüşmeye hazırım' dediği Pezeşkiyan'ın ekibine ABD vizesi verilmedi

Trump "Görüşmeye hazırım" dediği Pezeşkiyan'ın ekibine vize vermedi
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek