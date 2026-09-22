Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurtuluş Mahallesi'nde sorunlara çözüm için talimat verdi

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Edirne Valisi Yunus Sezer, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Kurtuluş Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Sezer, mahallede yürütülen çalışmalar ve Valiliğin hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Mahalle Muhtarı Nurcan Uzel ve vatandaşların başta asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı olmak üzere talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Sezer, ilgili kurum müdürlerine sorunların en kısa sürede giderilmesi yönünde talimat verdi.

Kaynak: AA