Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da Atatürk İlkokulu'nu inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da inşası süren Atatürk İlkokulu'nda incelemede bulundu.

Okulu gezen Sezer, yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, 8 derslikle 174 öğrenciye eğitim verilecek okulun yapımına destek veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman eşlik etti.