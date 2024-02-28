Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, 600 yıllık Gazi Mihal Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Hamamın ihyası için devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile birlikte hamamı gezdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.
Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık hamamın ihyası için çalışmalar sürüyor.
Tarihi hamamı gezen Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.