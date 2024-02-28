Üye Girişi
Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi

Güncelleme:

Edirne Valisi Yunus Sezer, 600 yıllık Gazi Mihal Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Hamamın ihyası için devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile birlikte hamamı gezdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık hamamın ihyası için çalışmalar sürüyor.

Tarihi hamamı gezen Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Saraç Edirne Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş kimdir? Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir? Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title