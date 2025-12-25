Edirne Valisi Yunus Sezer'den Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında atölyelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, usta öğreticiler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

Kültürün gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında el sanatları atölyelerinin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Sezer, usta öğreticilerin büyük bir emekle özgün eserler ortaya koyduğunu ifade etti.

Vali Sezer, her bir eserin geleceğe kültürel miras olarak aktarılacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.