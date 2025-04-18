Edirne Valisi Yunus Sezer'den HSK Başkan Vekiline Ziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, HSK Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve ziyaret sonunda hediyeler takdim etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, HSK Başkan Vekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci'yi ziyaret etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Sezer' teşekkür etti.
Vali Sezer de Edirne yaptıkları çalışmalar hakkında Ekici'ye bilgi verdi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ında yer aldığı ziyaret sonunda Sezer, Ekici'ye fincan takımı hediye etti.
Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel