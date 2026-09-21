Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer, 81 il valisinin katıldığı performans toplantısına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, 81 il valisinin katıldığı performans toplantısına katıldı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, 81 il valisinin video konferansla katıldığı İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi toplantısına katıldı. Toplantıda sosyal hizmet ve yardımların etkinliği ile performans göstergeleri il bazında ele alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 81 ilin valisinin video konferans yöntemiyle katıldığı "İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi" toplantısına katıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Sezer'in yanı sıra Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Şube Müdürü Fati Alay ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da katıldı.

Toplantıda vatandaşlara sunulan sosyal hizmet ve sosyal yardımların etkinliği, sahadaki uygulamalar ve performans göstergeleri il bazında ele alındı.

Kaynak: AA
Kanada'da Yom Kippur'da sinagog önünde silahlı saldırıda polis ve bir kişi yaralandı

Kanada'da sinagog önünde sıcak saatler: 2 kişi yaralandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı

Fener'in yıldızına eşinden sürpriz!
Kalp krizi şüphesiyle anjiyoya alınmıştı! Son durumu belli oldu

Herkesi korkutmuştu! Son durumu belli oldu
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
12 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulmuştu! Abbas Miran gen tedavisinden sonra yürümeye başladı

Dubai'de o ilacı aldı! Yürüyemeyen Miran artık tek başına yürüyor