Edirne Valisi Yunus Sezer, 81 il valisinin katıldığı performans toplantısına katıldı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 81 ilin valisinin video konferans yöntemiyle katıldığı "İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi" toplantısına katıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Sezer'in yanı sıra Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Şube Müdürü Fati Alay ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da katıldı.

Toplantıda vatandaşlara sunulan sosyal hizmet ve sosyal yardımların etkinliği, sahadaki uygulamalar ve performans göstergeleri il bazında ele alındı.

Kaynak: AA