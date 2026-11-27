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Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Belediyede gerçekleşen ziyarette Sezer ve Gencan bir süre görüştü.

Görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar ve kurumlar arasındaki iş birliği ele alındı.

Belediye Başkanı Gencan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Sezer'e kentteki görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Vali Sezer de misafirperverliği dolayısıyla Gencan'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA