Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Köken'i Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının 27 Mayıs 2025 tarihli atama kararıyla Uzunköprü Kaymakamlığı görevine getirilen Köken'e hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Sezer, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Vali Sezer'e, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Meriç Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç eşlik etti.