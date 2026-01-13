Edirne Valisi Sezer, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulunu ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulu gezen Vali Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, devamsızlık durumları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıflara ziyarette bulunan Sezer, öğrencilerle sohbet etti.

Sezer, öğrencilere başarı diledi.