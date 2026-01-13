Haberler

Edirne Valisi Sezer, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulunu ziyaret etti

Edirne Valisi Sezer, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulunu ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulunu ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulu gezen Vali Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, devamsızlık durumları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıflara ziyarette bulunan Sezer, öğrencilerle sohbet etti.

Sezer, öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Otomobil devi fabrikayı kapattı, AB işsiz kalanlar için 380 milyon TL destek verdi

Otomobil devi fabrikayı kapattı, işsiz kalanlara milyonlar yağdı