Edirne Valisi Sezer, PTT Başmüdürü Akalın'ı Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın ve beraberindekileri kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette, PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutladı ve PTT personeline çalışmalarında başarı diledi.

Sezer'e teşekkür eden Akalın, PTT'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.