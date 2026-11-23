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Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturulan İl Kutlama Kurulu üyelerini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında kurul üyeleriyle bir süre görüşen Sezer, gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer, ziyarete gelen kurul üyelerinin nezdinde tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, eğitim camiasına görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA