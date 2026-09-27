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Edirne Valisi Sezer, Muradiye Mevlevihanesi'ndeki ihya çalışmalarını inceledi.

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Edirne Valisi Sezer, Muradiye Mevlevihanesi'ndeki ihya çalışmalarını inceledi.
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Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmaları ve çevre düzenlemesinde sona gelinen Muradiye Mevlevihanesi'nde incelemelerde bulundu. II. Murat'ın inşa ettirdiği ve yaklaşık 500 yıl Edirne ile Balkanlar'a hizmet veren mevlevihanedeki çalışmaları Çevre Koruma Vakfı yürütüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmaları ve çevre düzenlemesinde sona gelinen Muradiye Mevlevihanesi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, II. Murat'ın inşa ettirdiği ve yaklaşık 500 yıl boyunca Edirne ile Balkanlar'a hizmet veren Muradiye Mevlevihanesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülen ihya çalışmaları ile çevre düzenlemesinde sona gelinen mevlevihanede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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