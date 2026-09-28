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Edirne Valisi Sezer, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulunda öğrencilerle buluştu

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Edirne Valisi Sezer, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulunda öğrencilerle buluştu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulunu ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık ve aile durumlarına ilişkin bilgi aldı. Sezer, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve başarılar diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık ve aile durumları ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıfları da ziyaret eden Sezer, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA
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