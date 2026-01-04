Edirne Valisi Sezer, Mahmudiye Kışlası'ndaki çalışmaları inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mahmudiye Kışlası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, 2. Mahmut döneminde yaptırılan Mahmudiye Kışlası'nı gezerek Milli Saraylar Başkanlığınca yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kışla, cami ve hamamın ihya edileceği, 25 bin metrekare kapalı alana sahip asırlık yapının, restorasyonun ardından Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri haline geleceğini aktaran Sezer, destekleri için Milli Saraylar Başkanlığına teşekkür etti.