Edirne Valisi Sezer ve eşi koruma altındaki çocuklarla buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen kahvaltı programına katılan Sezer çifti, koruma altındaki çocuklarla sohbet ederek vakit geçirdi.

Programa kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA