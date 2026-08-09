Edirne Valisi Sezer ve eşi koruma altındaki çocuklarla buluştu
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün düzenlediği kahvaltı programında koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi. Sezer çifti, çocuklarla sohbet ederek vakit geçirirken programa kurum müdürleri de katıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen kahvaltı programına katılan Sezer çifti, koruma altındaki çocuklarla sohbet ederek vakit geçirdi.
Programa kurum müdürleri de katıldı.
Kaynak: AA