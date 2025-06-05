Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de vatandaşlarla bayramlaştı

Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de vatandaşlarla bayramlaştı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Vali Sezer, görev başındaki personelle bayramlaştı.

Gümrük sahasında inceleme yapan Sezer, yurt dışına çıkış yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Sezer, vatandaşların bayramını kutlayıp çocuklara şeker ikram etti.

Kurumlara bayram ziyareti

Vali Sezer, kurumlara da bayram ziyaretinde bulundu.

Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Meriç Askeri Gazinosu'nda düzenlenen törene katıldı.

Askerlerin bayramını kutlayan Sezer, daha sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü Polis Bahçesi'ndeki programda polislerle bir araya geldi.

Polislerin bayramını kutlayan Sezer, vatandaşların güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan polislere görevlerinde başarı diledi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Sezer'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Sezer, Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş ve jandarmaların bayramını kutladı.

Sezer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Huzurevi, Çocuk Sitesi, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD Müdürlüğü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ziyaretlerinde görevlilerin bayramını kutlayan Sezer, Doğan Hudut Karakolu'nda askerlerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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