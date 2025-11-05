Edirne Valisi Sezer'in başsağlığı ziyaretleri

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Bilgin'in ailesini ziyaret etti.

Bilgin'e Allah'tan rahmet dileyen Sezer, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Vali Sezer ve eşi, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle vefat eden Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu müzik öğretmeni Zekiye Tahan Marancı'nın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı diledi.