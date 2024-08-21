Edirne Valisi Sezer, İl Jandarma Komutanı Büber ve Yardımcısı Tavlı'ya veda yemeği düzenledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Yardımcısı Albay Naim Tavlı'nın görev değişikliği nedeniyle kentten ayrılmaları dolayısıyla onuruna veda yemeği düzenledi. Yemekte Sezer, Büber ve Tavlı'ya kente olan hizmetleri için teşekkür etti ve başarı belgesi verdi. Yemeğe Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, kurum müdürleri ve aileleri katıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, görev değişikliği nedeniyle kentten ayrılan İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Yardımcısı Albay Naim Tavlı onuruna veda yemeği düzenledi.
Polis Bahçesi'nde düzenlenen yemekte Sezer, Büber ve Tavlı'ya kente olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti, başarı belgesi verdi.
Yemeğe Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, kurum müdürleri ve aileleri katıldı.