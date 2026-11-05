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Edirne Valisi Sezer, Fevzipaşa İlkokulunda devamsızlık ve sosyal koşulları inceledi

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Edirne Valisi Sezer, Fevzipaşa İlkokulunda devamsızlık ve sosyal koşulları inceledi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Fevzipaşa İlkokulunu ziyaret etti. Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşerek öğrencilerin devamsızlık durumları, ailelerinin sosyal koşulları ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı; sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Fevzipaşa İlkokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Mesaisine okul ziyaretiyle başlayan Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sezer, öğrencilerin devamsızlık durumları, ailelerinin sosyal koşulları ve okulda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sınıfları da gezen Sezer, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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