Vali Sezer, Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı ve desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı ile DSİ'ye teşekkür etti. Ardından Çömlekköy'de vatandaşlarla sohbet etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Çömlekköy Barajı'nda inşaat çalışmalarını inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Edirne'de 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak barajın inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Sezer, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve DSİ yetkililerine teşekkür etti.
Vali Sezer daha sonra Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de de vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Kaynak: AA