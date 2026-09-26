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Edirne Valisi Sezer, Azerbaycan Başkonsolosu'nu kabul etti, yaban parkını gezdi

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Edirne Valisi Sezer, Azerbaycan Başkonsolosu'nu kabul etti, yaban parkını gezdi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev'i makamında kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve ortak çalışmalar ele alınırken Sezer, yapımı süren Musabeyli Yaban Hayvanı Doğal Yaşam Parkı'nı da gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev'i makamında kabul etti.

Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aliyev ile bir süre görüştü.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Sezer incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları devam eden Musabeyli Yaban Hayvanı Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Sezer, park alanındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla alanın, yaban hayatının korunmasına katkı sunması ve vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir sosyal tesis olarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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