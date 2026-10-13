Edirne Valisi Sezer, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğrencilere başarı diledi

Edirne Valisi Sezer, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğrencilere başarı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilikten yapılan açıklamaya göre Edirne Valisi Yunus Sezer, okul ziyaretleri kapsamında 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sezer, sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, okul ziyaretleri kapsamında 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Sezer, sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi, öğretmenlerin de taleplerini dinledi.
Kaynak: AA