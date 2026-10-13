Edirne Valisi Sezer, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğrencilere başarı diledi

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, okul ziyaretleri kapsamında 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sezer, sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi, öğretmenlerin de taleplerini dinledi.

Kaynak: AA