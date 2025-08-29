Edirne Valisi'nden Kore Gazisi Ahmet Şahin'e Ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kore Gazisi Ahmet Şahin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Havsa'nın Osmanlı köyünde yaşayan Kore Gazisi Ahmet Şahin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, gazilerin Türk milletinin en değerli emanetleri olduğunu belirterek, "Onların hatıraları, fedakarlıkları ve kahramanlıkları, geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. Ahmet amcamıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı.