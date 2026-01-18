Haberler

Edirne Valisi Sezer koruyucu ailelerle buluştu

Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldiği 'Koruyucu Aile Buluşması' programında samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının destekleriyle "Koruyucu Aile Buluşması" programı düzenlendi.

