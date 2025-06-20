Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

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Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Beypınar, birkaç gün süren rahatsızlığının ardından hastaneye gitmiş ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır.

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, birkaç gündür rahatsızlığı bulunan Beypınar, ailesinin de ısrarıyla akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine geldi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Beypınar acilen anjiyoya alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, hastaneye gelerek Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

Hekimlerin yoğun müdahalesine rağmen Beypınar kurtarılamadı.

Vefat haberini alan il bürokrasisi ve protokolü hastaneye gelerek Beypınar Ailesi'ne taziyelerini sundu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1966 yılında doğan Beypınar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Karaman ve Kırklareli vali yardımcılıkları yanı sıra, Ağaçören, Çukurca, Karacasu, Üzümlü, Gördes ve Pınarhisar kaymakamlıkları görevinde bulunan Beypınar, 2 yıl önce Edirne Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Beypınar evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Güncel
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