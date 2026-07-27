Haberler

Edirne Vali Yardımcısı Coşğun, Tarım ve Orman Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Edirne Vali Yardımcısı Coşğun, Tarım ve Orman Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür İslam Köse ve personelle görüştü. Toplantıda tarımsal faaliyetler, devam eden projeler ve bakanlık çalışmaları değerlendirilirken, tarım ve hayvancılık alanındaki planlamalar ele alındı.

Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklamaya göre, Coşğun, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile bir araya gelerek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Müdürlüğü personeliyle de tanışan Coşğun, İl Müdürü Köse, İl Müdür Yardımcısı ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentte yürütülen tarımsal faaliyetler, devam eden projeler ile Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

İl Müdürü İslam Köse de ziyaretinden dolayı Vali Yardımcısı Coşğun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalga! Her şeyi başlatan ünlü iş insanı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza

Tek bir hareketi 192 bin TL'ye mal oldu
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı

Elektrik faturası artınca şüphe çekti, evinden yüzlercesi çıktı

Mersin'de yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı: 20 milyarlık işlem hacmi

Yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı
Aziz Yıldırım ve Mourinho arasında özel görüşme! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

2 yıl sonra yeniden görüştüler! Mourinho'nun prensini transfer ediyor
Kızıldeniz alev alev! Husiler, Arap ülkesine kabusu yaşattı

Kızıldeniz alev alev yanıyor! Arap ülkesine kabusu yaşattılar
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Siber Vatan'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel

Siber Vatan'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel