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Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kentten ayrılmadan önce İl Özel İdaresi personeliyle vedalaştı.

İl Özel İdaresinde düzenlenen törende konuşan Ciğerci, görev süresi boyunca çalışma arkadaşlarıyla kente değer katan çalışmalar yürüttüklerini belirterek tüm personele emekleri için teşekkür etti.

Yurt dışı görevi dolayısıyla Edirne'den ayrılacağını ifade eden Ciğerci, çalışma arkadaşlarından helallik istedi ve görevlerinde başarılar diledi.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende personel de Ciğerci'ye yeni görevinde başarılar dileyerek kendisini alkışlarla uğurladı.

Törene Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, GTİ Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Turan Ateş ve Necdet Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA