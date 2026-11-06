Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, görme güçlüğü yaşayanlara beyaz baston dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, görme güçlüğü yaşayanlara beyaz baston dağıttı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Hizmeti Projesi kapsamında Edirne ve Kırklareli'nde görme güçlüğü yaşayan vatandaşlara beyaz baston hediye etti. Bastonlar, bu kişilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla dağıtıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Edirne ve Kırklareli'nde görme güçlüğü yaşayan vatandaşlara beyaz baston hediye edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında, görme güçlüğü yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla beyaz baston dağıtıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yaptığı açıklamada, geçmişte kurulan ve günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen mazbut vakıfların hayır şartlarının yerine getirilmeye devam edildiğini belirtti.

Siirt'te 1903 yılında kurulan Hacı Hüseyin Vakfının "Amalara Hizmet Eden Vakıf" olarak adlandırıldığını aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Bu vakfa ait vakfiyede bulunan hayır şartı gereği, görme güçlüğü bulunan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırabilmek adına beyaz bastonlar temin ettik. Bunları, fayda sağlayabileceğini değerlendirdiğimiz kıymetli vatandaşlarımıza hediye ettik.Vakıflar, bir kısmı akla bile gelmeyecek çok sayıda hayır işi düzenlemiş. Her canlının hayatına dokunmayı amaçlayan şartlar oluşturmuş. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 1001 Hayır Hizmeti Projesi ile bu hayır şartlarını mutlulukla yerine getiriyoruz. Geçmişin iyiliklerini bugün de sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Cem Yılmaz'dan aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklama: Doktor yasakladı

Doktoru aşkı yasakladı!
Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrolle serbest bırakıldı38

Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem Kobal davete eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katıldı! Nedeni belli oldu

Sinem Kobal geceye yalnız geldi! Kenan bakın neredeymiş
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası22

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, 'MİT görevlisiyim' deyip otomobili gasbetmiş

Katliam zanlısından pes dedirten MİT yalanı
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi30

Tarihi oylama sonuçlandı! Meclisten kritik karar
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi

İmamoğlu'nun yanına gitti