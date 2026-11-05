Edirne Uzunköprü'de kuvvetli yağışta çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldi

Edirne Uzunköprü'de kuvvetli yağışta çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy'de kuvvetli yağış sırasında tek katlı bir evin çatısının bir bölümü çöktü. Olayda yaralanan olmazken ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi; ev sahibi geçici olarak köydeki bir akrabasının yanına yerleştirildi.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle çatısının bir bölümü çöken ev ve içerisindeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi, olayda yaralanan olmadı.
Olay, ilçeye bağlı Çöpköy'de meydana geldi. İlçede etkili olan kuvvetli yağış sırasında A.S.'ye (81) ait tek katlı evin çatısının bir bölümü çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çökme sonucu ev ve eşyalar sular altında kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede evin ve eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlendi. A.S., geçici olarak köydeki bir akrabasının yanına yerleştirildi.