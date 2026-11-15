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Edirne Uzunköprü'de askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Gemici köyü sınırlarındaki askeri yasak bölgede yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan iki şüpheliden FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 47 yaşındaki şüpheli tutuklandı. 23 yaşındaki diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Gemici köyü sınırlarındaki askeri yasak bölgede 2 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin sorgusunda, M.A.'nın (47) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli M.A'nın (23) ise "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık", "yağma" ve "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından çeşitli mahkemelerde istinaf dosyalarının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden FETÖ üyesi olduğu iddia edilen M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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