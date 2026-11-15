Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Uzunköprü'de 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Uzunköprü'de 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yurt dışına çıkma hazırlığındaki 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan sürücü gözaltına alınırken, trafik kuralları ihlali nedeniyle 211 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışı çıkma hazırlığında olan 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen taşındığını belirlediği İ.T.'nin kullandığı aracı takip alıp, sabaha karşı Kiremitçisalih köyü yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, yurt dışına çıkma hazırlığında olan 4 Afganistan, 2 Pakistan, 1 Özbekistan, 3 Eritre ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü İ.T.'ye trafik kanunu maddeleri gereği toplam 211 bin 629 lira idari para cezası uygulanıp, gözaltına alındı. İ.T.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı43

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki genci defalarca kez bıçakladılar! Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü

Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı
Memur ve öğretmenler dikkat! Maaş bordrolarında sürpriz var

Memur ve öğretmenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Şehnaz Dilan'ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Son hali ortaya çıktı
Ön çapraz bağı kopan Gürcü yıldız Kvaratskhelia yayıncılığa başladı

Ön çapraz bağı kopan yıldız futbolcu yeni mesleğini duyurdu
Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Boşanıyorlar denmişti! Tek kareyle herkese yanıt verdiler
Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci

11 ülke yarıştı, 19 yaşındaki genç kız tarihe geçti!