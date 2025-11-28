Edirne Tarım ve Orman Müdürü Kapıkule Veteriner Sınır Noktasını Ziyaret Etti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Kapıkule Veteriner Sınır Noktası Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Köse, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile Kapıkule Veteriner Sınır Noktası Müdürü Burhan Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Ziyarette sınır kontrol süreçleri, hayvan ve hayvansal ürün hareketlerine ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.