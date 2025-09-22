Haberler

Edirne'nin Yeni Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan Görevine Başladı

Edirne'nin Yeni Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan Görevine Başladı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Edirne Emniyet Müdürü olarak atanan Muhittin Ayhan, düzenlenen karşılama programıyla göreve başladı. Personel tarafından çiçekle karşılanan Ayhan, mesai arkadaşlarını selamladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Edirne Emniyet Müdürü olarak atanan Muhittin Ayhan görevine başladı.

Ayhan için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılama programı düzenlendi.

Personel tarafından çiçekle karşılanan Ayhan, mesai arkadaşlarını selamlayıp makamına geçti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da aynı kararnameyle Erzurum Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
