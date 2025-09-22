Edirne'nin Yeni Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan Görevine Başladı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Edirne Emniyet Müdürü olarak atanan Muhittin Ayhan, düzenlenen karşılama programıyla göreve başladı. Personel tarafından çiçekle karşılanan Ayhan, mesai arkadaşlarını selamladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Edirne Emniyet Müdürü olarak atanan Muhittin Ayhan görevine başladı.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da aynı kararnameyle Erzurum Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel