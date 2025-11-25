Edirne'nin Kurtuluşu Törenlerle Kutlandı

EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, törenlerle kutlandı. Geçit töreninde vatandaşlar, esnafın dağıttığı, kentin meşhur lezzetleri badem ezmesi, tava ciğeri ve ayçiçeği yağı gibi hediyeleri almak için birbiriyle yarıştı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere; Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum ve kuruluş temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra, Atatürk Bulvarı'ndaki geçiş töreniyle devam etti. Geçiş töreninden önce, Edirne'nin kurtuluşunun temsilini sergiledi.

'25 KASIM, BİR KURTULUŞUN ÖTESİNDEDİR'

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'nin Trak'lardan Roma'ya, Roma'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan her dönemde yalnızca bir şehir değil, devlet hattının askeri merkezi olduğunu söyledi. Gencan, "Edirne'nin kurtuluşu bu yüzden bir takvim yaprağından ibaret değildir. Bugün bir şehrin karakterinin, onurunun, direncinin adıdır. Bu şehir, hiçbir zaman umutsuzluğun kenti olmadı. Anadolu'da yükselen direniş ve bağımsızlık iradesi takviye ulaştığında, Edirne yeniden ayağa kalktı. Bu ayağa kalkış yalnızca bir moral yükselişi değil, örgütlü bir milli bilinçti. 25 Kasım, bir kurtuluşun ötesindedir. Bugün bir hatırlatma günüdür. Bir şehrin nasıl direnebileceğinin, bir halkın nasıl ayakta durabileceğinin, bir milletin kaderi söz konusu olduğunda nasıl birleşebileceğinin hatırlatmasıdır. Bizler bugün Edirne'de görev yaparken, bu tarihi sorumluluğun ve ağırlığı hissederek çalışıyoruz" dedi.

MEŞHUR TAVA CİĞERİ DAĞILTILDI

Edirne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle devam eden programda, okullar, kurumlar ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı. Törende; Edirne esnafının geçişi sırasında vatandaşlara badem ezmesi, süpürge, şekerleme, ayçiçeği yağı gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vatandaşlar, hediyeleri almak için birbiriyle yarıştı. Kentteki ciğerci esnafı ise protokole ve halka meşhur Edirne tava ciğeri dağıttı. Ekmek arası dağıtılan tava ciğeri almak için de vatandaşlar birbiriyle yarıştı. Edirne'nin kurtuluşu törenleri, esnafın geçişinin ardından sona erdi.